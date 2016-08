Rajoy: “Espanya necessita un govern eficaç amb urgència”

Arrenca el primer debat d'investidura del candidat del PP, Mariano Rajoy, des de les eleccions del 20 de desembre al Congrés dels Diputats. Una investidura que, llevat que hi hagi alguna sorpresa d'última hora, està abocada al fracàs perquè no disposa dels vots necessaris per tirar endavant.

“Espanya necessita un govern eficaç amb urgència, els espanyols han assenyalat la seva preferència pel PP a les eleccions i no hi ha cap altre alternativa raonable”, així ha resumit el president de l'executiu espanyol en funcions, Mariano Rajoy, les tres principals raons per les quals demana la seva investidura.

El candidat del PP a la reelecció com a president del govern espanyol ha assegurat que la frase “Espanya necessita un govern” ja s'ha convertit “en un clam popular”.

Ha assegurat que sota el seu mandat l'Estat ha aconseguit redreçar la seva situació i ho ha fet en circumstàncies molt penoses i en un termini breu, salvant així el país del desastre. “Espanya és el país de la UE que presenta un creixement econòmic més gran . Som el país d'Europa on es crea més ocupació”, ha subratllat. Ha advertit, però, que, si no hi ha govern, la recuperació econòmica “es podria torçar i evolucionar a pitjor”.

“És urgent que Espanya tingui un govern capaç d'actuar i respondre” i que posi fi a l'“anomalia democràtica” d'estar en funcions durant vuit mesos i amb dues convocatòries electorals, ha remarcat.

Pel que fa a la segona raó, ha argumentat que el fet que estigui avui proposant la seva investidura és conseqüència que en les dues eleccions successives celebrades en els últims vuit mesos és perquè “així ho han disposat els espanyols a l'escollir un govern del PP”. “I incloc no només els votants del PP, sinó la resta de ciutadans que a les enquestes diuen que ha de governar el PP. Són els espanyols els qui m'han portat a aquesta tribuna”, ha afegit.

“Els espanyols han valorat la fortalesa d'un govern que ha redreçat la situació”, ha reblat.

Finalment, ha reivindicat que la seva investidura és l'opció “més raonable, llevat que algú vulgui jugar amb paciència espanyols o anar a unes terceres eleccions”. “En suma, no existeix alternativa que respongui al desig dels espanyols”, ha sentenciat.

En aquest sentit, ha advertit que a Espanya no li convé “un govern de mil colors, radical i ineficaç” i “hipotecat per exigències de partits que volen trencar la unitat territorial” d'Espanya.

“La meva proposta és l'única raonable en les actuals circumstàncies”, ha insistit.

El líder del PP ha advertit que “no serveix qualsevol govern” que es limiti a “desbloquejar” la situació, sinó un “que pugui governar i resoldre problemes”. “Un govern estable, sòlid i tranquil·litzador. Un govern per a més d'un any o dos”, ha precisat.

Rajoy ha començat set minuts després de les quatre de la tarda d'aquest dimarts el discurs per defensar el seu projecte de govern i intentar sumar més suports als 170 vots a favor que ja ha aconseguit: els 137 del PP, 32 de ciutadans i el de la diputada de Coalició Canària (CC), Ana Oramas. Uns suports insuficients perquè sigui investit ni en la votació prevista per demà dimecres, que requereix majoria absoluta, ni en la segona del proper dimecres, en la que només li caldria obtenir més vots a favor que en contra.

Rajoy és l'únic orador d'aquesta jornada. El debat es reprendrà demà a les nou del matí amb els discursos de la resta de portaveus, començat pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

El d'aquest dimarts és el primer ple on els diputats s'asseuen en els seus escons definitius, després de l'ordenació acordada la setmana passada per la Mesa del Congrés.