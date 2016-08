Meritxell Ruiz: “El model trilingüe del PP i C's és arcaic”

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, va passar ahir pel programa L'illa de Robinson d'El Punt Avui TV, en què va deixar clar que el que pretenen fer el PP i Ciutadans amb el trilingüisme a Catalunya és fer “focs d'encenalls” perquè “anar contra Catalunya sempre els ha anat molt bé”. Ruiz va explicar que malgrat tot a Catalunya “es continuarà amb la immersió lingüística i aplicant la llei d'educació de Catalunya, la LEC”. Va afirmar que el model trilingüe és un debat superat i “arcaic” i que “en el fons el que volen no és que els alumnes puguin aprendre en anglès, sinó carregar-se el català com a llengua comuna i d'integració”.

La consellera d'Ensenyament va recordar que des del 2013 a Catalunya s'aplica el model plurilingüe, com a Europa, i va donar dades: “Gairebé el 60% dels centres a Catalunya imparteixen una matèria no lingüística en una altra llengua que no és el català.”

Pugna amb Madrid