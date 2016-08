Parlon jugarà la carta de la renovació per liderar el PSC

El PSC afronta un congrés al novembre que ha de ser “d'unitat, cohesió i també d'integració i revulsiu per al socialisme català”. És en aquest context que l'actual alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, assegura que tindrà un paper “cabdal i protagonista”, tal com ella mateixa va assenyalar ahir en la diada castellera de Sant Fèlix, celebrada a Vilafranca del Penedès.

Perquè això sigui possible, i com a primer pas, l'alcaldessa haurà d'anunciar els pròxims dies la seva candidatura a les primàries que el partit farà el 15 d'octubre. Però Parlon es va mostrar prudent a l'hora de confirmar-ho i es va limitar a avançar que ho acabarà de decidir els pròxims dies. Tanmateix, segons fonts del seu entorn més pròxim citades per l'agència Efe, l'alcaldessa ha mantingut una intensa agenda de trobades amb diferents sectors del partit per tot el territori, la qual cosa li ha permès recollir prou suport per intentar agafar les regnes del partit.

Parlon dina avui amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a qui exposarà els seus plans. Serà la segona vegada que Iceta i Parlon tractin el lideratge del PSC. El primer cop va ser durant el mandat de Pere Navarro, quan aquest va perdre la confiança de la resta de dirigents i es va veure forçat a presentar la dimissió. Iceta va agafar la direcció del que havia de ser un període de transició per al socialisme català, després que Parlon renunciés al comandament. Ara, però, són molts els dirigents del PSC que veuen amb bons ulls la renovació de la cúpula del partit amb la figura de l'alcaldessa, que, a més, consideren que seria una bona rival de la també alcaldessa Ada Colau. Les mateixes fonts assenyalen que el paper d'Iceta ha estat decisiu en aquesta última època i alguns dirigents territorials indicaven un possible acord entre els dos candidats que es visualitzés amb un tàndem.

Un cop acabi el procés de primàries el 15 d'octubre amb la proclamació del nou primer secretari, la segona cita del socialisme català serà el congrés fixat per als dies 4, 5 i 6 de novembre. Les ponències també hauran de concretar el full de ruta, que ben segur que estarà centrat en la reforma federal de l'Estat espanyol. Amb tot, la polèmica estarà centrada en la incorporació o no d'un pla B en cas que falli la reforma constitucional, el referèndum a l'estil “canadenc” que defensa l'actual primer secretari.