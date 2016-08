C's troba a faltar en Rajoy “fe” i “confiança” en la seva pròpia candidatura

El portaveu de Ciutadans (C's) al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, ha trobat a faltar que el president del govern espanyol en funcions i candidat a la reelecció, Mariano Rajoy, no hagi demanat al PSOE que voti a favor seu o almenys s'abstingui en el debat d'investidura, i ho ha atribuït a una “falta de fe”.

Girauta ha valorat com “intervenció correcta” el discurs amb el qual Rajoy ha obert aquest dimarts la sessió d'investidura, on ha dit que no hi ha cap alternativa “raonable” a un govern presidit pel PP.

El portaveu ha apuntat, però, que des del seu grup “no entenem molt bé que faltant-li només sis vots” per tenir majoria Rajoy no hi hagi fet “cap apel·lació al PSOE”.

Al seu parer, al candidat popular li ha faltat “fe, voluntat, energia i confiança” en la seva pròpia candidatura. “Té l'obligació institucional de creure's-ho, perquè aquestes reunions formals i institucionals tenen significat democràtic”, ha subratllat.

Girauta ha avançat que el líder de la formació, Albert Rivera, exposarà en el seu torn d'aquest dimecres algunes de les “reformes importants” pactades entre C's i PP i que Rajoy no ha comentat avui.

En aquest sentit, ha recordat al popular que si vol un govern estable i durador ha de complir els compromisos signats.