ERC acusa el PP d'utilitzar els catalans com a “enemic interior” per amagar la seva “incapacitat”

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha acusat el president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, de voler fer pagar a Catalunya “els plats trencats”.

En una compareixença aquest dimarts al Congrés per valorar el discurs d'investidura del candidat popular, el republicà ha assegurat que “s'ha de ser molt barrut per dir que l'amenaça de la societat espanyola som els catalans i la nostra voluntat d'esdevenir lliures ”.

A més, ha retret a PP i C's que utilitzin els catalans com a “enemic interior” per “amagar” que són “incapaços” d'afrontar els problemes del ciutadans.

“Els poders espanyols, incapaços de resoldre els problemes de la seva societat, necessiten un enemic i, com que no ja hi ha enemics exteriors com la guerra de l'Iraq, ara necessiten enemics interiors. I quin millor enemic que els catalans?”, ha ironitzat.

Tardà ha descrit el pacte de PP amb Ciutadans com un “matrimoni de la dreta que encara fa flaira de franquisme i la dreta 2.0”. Dos partits, ha recordat, que van quedar “últim i penúltim” a les eleccions del passat 26 de juny a Catalunya.

El diputat d'ERC ha lamentat que la dreta espanyola tingui el poder a la mà perquè el PSOE no s'atreveix a reconèixer el dret a decidir”.

“Nosaltres, a la catalana, pacíficament, culminant el procés que ha de portar-nos, si així ho desitja la ciutadania, a proclamar la república”, ha conclòs.

El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ha opinat que en un país amb un 50 per cent d'atur juvenil li semblava “tenir molt poca vergonya” que Rajoy situï Catalunya com “el principal problema”.