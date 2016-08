Iglesias al PP: “No me'ls crec quan diuen que combatran la corrupció perquè vostès són la corrupció”

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha retret aquest dimecres al candidat popular a la investidura, Mariano Rajoy, que “reivindiqui la sobirania” quan ha renunciat a part de la sobirania en matèria d'estabilitat pressupostària.

“Ahir es va atrevir a reivindicar al sobirania i constitucionalisme (...) Vostè no és constitucionalista, vostè és de carta atorgada, per la senyora Merkel”, ha etzibat Iglesias en la seva intervenció al debat. “Vostè és responsable de lliurar la sobirania a la senyora Merkel”, ha reblat.

El líder de la formació morada ha posat en dubte que el PP sigui el més capacitat per lluitar contra la corrupció quan, segons ell, “la corrupció està als gens del seu partit des de la seva fundació per ministres del règim més corrupte”. “No me'ls crec quan diuen que combatran la corrupció perquè vostès són la corrupció”, ha sentenciat. A més, ha denunciat que tal com estan redactades les mesures anticorrupció pactades entre PP i C's suposen que ni Luis Bárcenas hagués hagut de dimitir.

També ha advertit que l'aposta pel trilingüisme del pacte d'investidura “amaga una esmena a la totalitat de la immersió lingüística que ha tingut enorme èxit integrador” a Catalunya.

Iglesias s'ha referit al president de Ciutadans, Albert Rivera, “com el McGyver de la dreta, perquè servei per a tot”. Segons ell, l'objectiu que determinats sectors tenien a l'apostar per C's era evitar que Podem governés, “i ho han aconseguit, però em temo que la bombolla taronja s'està desinflant”, ha avisat.