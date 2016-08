Domènech avisa PP i PSOE que no es pot governar a l'Estat sense reconèixer el dret a decidir dels catalans

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha avisat Mariano Rajoy (PP) i Pedro Sánchez (PSOE) que cap dels dos grans partits podrà governar a l'Estat sense atendre el clam contra la desigualtat i per la llibertat dels pobles per decidir el seu encaix a Espanya.

En la seva intervenció durant la segona jornada del debat d'investidura del candidat popular, Domènech ha assegurat que la lliçó que ha d'aprendre qui vulgui governar és que no pot fer-ho “sense tenir en compte la representació i el crit que va suposar el 20-D el clam contra la desigualtat” i tampoc sense tenir en compte “la llibertat i la possibilitat de discutir com es configuren els pobles d'aquest Estat”. “Podeu anar a terceres o quartes eleccions, però no es podrà governar”, ha augurat.

El diputat de la confluència d'esquerres ha recordat que el mateix Rajoy va dir que el primer dret que assisteix els espanyols és el de decidir sobre la seva nació”. Un dret a decidir, ha subratllat, que “també el tenen els catalans”.

En aquest sentit, ha reivindicat la viabilitat d'un referèndum dintre de la Constitució.

“Mai podrem ser si no som lliures”, ha sentenciat.

Domènech, que ha qualificat de “desastre” els cinc anys de govern de Mariano Rajoy, ha refermat el seu vot en contra de la seva reelecció perquè el PP “ha batut els rècords de corrupció” i “ha robat a la ciutadania”.

“Aquest partit no és blanquejable, per molt bo que sigui el detergent”, ha afegit en al·lusió al pacte anticorrupció amb Ciutadans.