Desarticulen una xarxa que regularitzava ciutadans xinesos

La Policía Nacional ha detingut 57 persones a Barcelona, València, San Sebastià i Las Palmas que es dedicaven a regularitzar ciutadans xinesos, a qui donaven d'alta a la Seguretat Social com a treballadors de la llar. L'organització pagava entre 1.500 i 2.000 euros per cada treballador inscrit a la Seguretat Social a empresaris, espanyols o estrangers amb permís de residència, que formaven part de la xarxa, mentre que els ciutadans xinesos abonaven a l'organització al voltant de 8.000 euros pels tràmits. Segons la policia, un cop obtingut el permís de residència, els ciutadans xinesos tornaven a Barcelona, on ja estaven establerts, per treballar en el sector del tèxtil.