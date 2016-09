Cunit tindrà un pàrquing legal d'autocaravanes

L'Ajuntament de Cunit busca una empresa que vulgui construir al municipi un aparcament d'autocaravanes en una illa delimitada pels carrers Horts, Onofre Llopis i Enric Granados que ocupa una extensió de 1.535 metres quadrats. El consistori ja ha obert el concurs públic perquè es puguin presentar ofertes per fer realitat aquest projecte, amb un pressupost de 28.264 euros. A canvi d'aquesta inversió, la constructora tindrà un contracte de deu anys per explotar l'activitat com a empresa concessionària.

Aquest serà el primer aparcament d'autocaravanes legalitzat que hi haurà al litoral del Baix Penedès, i es fa amb la finalitat d'ordenar l'actual situació, ja que les autocaravanes aparquen en solars propers a la platja, un fet que ha provocat reiterades queixes dels veïns i banyistes. En aquests solars, els caravanistes no disposen de cap servei. En canvi, al nou aparcament legalitzat els usuaris tindran accés a llum i aigua, i també a altres serveis que hauran de contractar a l'empresa concessionària.

Un turisme a l'alça

El turisme d'autocaravana ha registrat els darrers anys un fort creixement a tot el Baix Penedès marítim i, especialment, a Cunit. Per això, l'Ajuntament ja feia mesos que treballava en la recerca d'una solució que permeti ordenar aquest sector. Segons el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casañas, “la creixent demanda exigia una solució urgent i adaptada a les necessitats d'aquests turistes que vénen al municipi”. Segons Casañas, el litoral entre Barcelona i Tarragona no disposa ara per ara de cap zona delimitada i legalitzada com a aparcament d'autocaravanes, fet que, segons el regidor, pot servir de reclam per a molts turistes que es desplacen amb aquest tipus de vehicles.

Llest l'estiu que ve