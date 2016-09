El grau d'FP centrat en la terrissa arrenca a la Bisbal

L'institut de la Bisbal va oferir ahir al matí un acte de benvinguda formal als nous estudiants que comencen el nou curs 2016/17 de formació professional (FP) al centre. La gran novetat, a més del grau superior d'integració social, és el grau mitjà especialitzat en arts plàstiques i disseny de terrisseria i ceràmica, que s'imparteix per primer cop a Catalunya.

El grau de ceràmica s'ha estructurat en dos cursos i s'ha posat l'èmfasi en el vessant pràctic, amb 735 hores curriculars fora de les aules per conèixer l'ofici i l'activitat comercial en empreses. L'únic obstacle, d'entrada, és que el curs comença amb només sis alumnes inscrits, però de procedències –a més de la Bisbal, n'hi ha de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós i Girona– i perfils diversos. La coordinadora de graus d'FP, Marina Puig, no descarta que la xifra s'elevi en les setmanes vinents, ja que el termini de matriculació no es tancarà fins a finals d'octubre i podrien donar cabuda a una vintena d'alumnes per promoció. Com a professora principal, han incorporat la prestigiosa ceramista Ivet Bazaco, que té el taller a Olot.

Els estudis neixen amb voluntat de formar mà d'obra i nous talents que rejoveneixin el sector ceramista i terrissaire bisbalenc, amb més de 40 empreses productores i moltes altres de vinculades al municipi i l'entorn, va recordar el cap de Promoció Econòmica de la Bisbal, Daniel Sabater. El president de l'Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes, Salvador Figueras, va assenyalar que l'ofici té futur i ofereix un ampli ventall d'especialitzacions, amb una evolució positiva de les vendes, sobretot l'exportació.

Altres matèries