El nou campus de la UPC dóna centralitat al Besòs

La inauguració oficial del campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va permetre viure ahir a Sant Adrià la culminació d'un procés llarg que situa a la banda del riu Besòs una nova centralitat metropolitana. Els estudiants del campus, que inclou l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), començaran les classes dilluns en unes instal·lacions que obren les portes amb quatre anys de retard respecte a les previsions inicials del projecte, que ha estat objecte de retallades obligades pel moment de crisi en què s'ha materialitzat. Tot i això, les autoritats presents ahir en l'acte d'inauguració celebraven la posada en marxa de l'equipament i ressaltaven la importància d'haver-lo situat al Besòs, en un territori que ha patit durant molts anys un oblit històric. En aquest sentit, el rector de la UPC, Enric Fossas, destacava el compromís amb el territori i la voluntat que el nou campus es converteixi en un “pol de transferència de coneixement cap al teixit productiu per fer-lo més competitiu”.

L'EEBE impartirà set graus universitaris, programes de postgrau i doctorat. Iniciarà el curs acadèmic amb uns 3.500 estudiants de grau, màster i doctorat, i uns 500 docents i investigadors. El nou campus de la UPC està situat a l'extrem de la Diagonal, a cavall entre els municipis de Sant Adrià i Barcelona i a tocar del barri de la Mina. És per això que un dels grans reptes és afavorir la cohesió social, tal com recordava ahir l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, que destacava la importància què Sant Adrià es converteixi en ciutat universitària per “canviar el paradigma de la ciutat, de la crònica negra a l'excel·lència”. En la mateixa línia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qualificava d'“especialment il·lusionador” el fet que el campus se situï a la banda est de Barcelona i assegurava que “ha arribat el moment de fer justícia amb el territori i donar centralitat al Besòs”. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, destacava la integració de la UPC al territori.

El campus Diagonal-Besòs té 150.000 m² de superfície potencial, dels quals se n'han construït 53.000 repartits en tres edificis dedicats a la docència i la recerca. S'hi ha fet una inversió de 97,5 milions d'euros finançats majoritàriament per la Diputació de Barcelona, la Generalitat i fons europeus, uns recursos que, segons el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, converteixen el campus en “un orgull del país” i “l'única gran infraestructura universitària construïda a Catalunya els últims anys”.