Els drons competiran on ho feien els gossos

Qui volarà més de pressa al canòdrom? Els drons o la imaginació? Aquesta és una de les grans incògnites que planteja el projecte d'un grup d'empresaris catalans que volen convertir l'antic canòdrom de la Meridiana en el primer dronòdrom de Catalunya i, probablement, del món. Més enllà de la competició, la intenció del projecte Reimagine Drone és crear un hub per atraure i promoure el talent i la indústria vinculada a les aeronaus no tripulades.

El president i màxim accionista de la iniciativa, Joaquim Serra, creu que la principal missió serà identificar nous espais i negocis on desenvolupar i aprofitar la tecnologia dels drons. “Actualment s'utilitzen per a la retransmissió d'esdeveniments, recerca i rescat de persones, vigilància de fronteres, investigació fiscal, agricultura, control d'incendis, recerca arqueològica i geològica, o oci; les possibilitats són moltíssimes, però creiem que n'hi pot haver moltes més”, explica Serra.

Així doncs, gràcies a una aliança amb l'acceleradora d'empreses tecnològiques Incubio –que té la seu al Parc de Recerca Creativa situat al mateix canòdrom– es posarà en marxa un programa de suport per a emprenedors que ja estiguin innovant en el camp dels drons. La idea és triar les millors iniciatives i generar capital perquè rebin inversió. A la vegada, també proposarà reptes per trobar les millors aplicacions per a aquests aparells en camps com ara la logística, el transport, l'educació o la salut. El capital inicial de Reimagine Drone és de 70.000 euros, aportats conjuntament amb cinc socis més.

Més enllà de l'impuls empresarial, la segona gran branca del projecte té a veure amb la divulgació. L'aspiració d'aquesta iniciativa és esdevenir un centre de referència en el coneixement i desenvolupament de drons. Per assolir aquesta fita, oferirà formació en pilotatge i desenvolupament, tallers d'intercanvi de coneixements entre experts i serà la seu de la que es promociona com “la major dronoteca del país”, que probablement sigui també l'única.

Cal llicència per pilotar

Per controlar els drons cal haver obtingut una llicència que avala les capacitats del pilot. No és un procediment senzill, ja que el certificat RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) requereix superar un curs de seixanta hores de teòrica. És el mateix que ha de superar en primer terme tothom que es vulgui acreditar com a pilot d'avió i tracta tant de meteorologia com de navegació, comunicacions avançades i regulació aèria. A banda, l'aspirant també haurà de fer les hores de pràctica de vol que requereixi fins a assolir el correcte control de l'aeronau abans de presentar-se a l'examen. Per superar-lo, es pot triar el model de dron que es vol utilitzar, però la llicència serà només vàlida per a aquell model en concret, no per a la resta d'aparells similars. Obtenir la llicència és un pas imprescindible per poder contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que també és obligatòria per volar. Els impulsors del Reimagine Drone volen “convertir Barcelona en la primera drone city” i tenen previst començar les primeres activitats aquest mes de setembre. Segurament, però, no ho podran fer en tots els àmbits, ja que la tercera branca del projecte, la dedicada a l'entreteniment, requerirà més preparació logística i administrativa. Es tracta de promoure les carreres de drons, una activitat de recent creació que genera molta expectació als Estats Units i Dubai.

Un circuit tancat amb xarxes