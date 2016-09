Malestar veïnal per la platja per a gossos de Barcelona

Pocs dies després que l'Ajuntament de Barcelona fes una valoració complaent sobre el funcionament de l'espai per a gossos que s'ha habilitat aquest estiu a la platja de Llevant, col·lectius veïnals d'àrees limítrofes han volgut expressar les seves crítiques a l'experiència. Les denúncies més expeditives han vingut del Moviment Diagonal Mar, una plataforma que agrupa els inquilins de diversos blocs d'habitatges de la zona i que, assegura, també ha rebut el suport in voce de diverses associacions de veïns en les seves crítiques. Aquestes crítiques fan referència, essencialment, a episodis més o menys tensos que suposadament s'haurien viscut entre propietaris de gossos i usuaris de la platja. “Hi ha hagut problemes de convivència i algunes baralles que no s'han arribat a denunciar als Mossos i al jutjat i, per això, l'Ajuntament diu que no hi ha hagut incidents remarcables, però no és cert. N'hi ha hagut”, narra Mari Carmen Garcia, portaveu del moviment. Segons detalla, alguns d'aquests successos es produeixen perquè hi ha animals que surten de la zona que tenen acotada per una tanca. Per ampliar la llista de greuges, Garcia assegura que hi ha problemes de neteja en zones com les roques, on els gossos farien les seves necessitats sense que després siguin netejades. Els veïns sostenen que també han detectat que

hi ha propietaris, no pas pocs, que esperen fins al vespre, quan marxen els equips de control –per entrar a l'espai, l'animal ha d'estar identificat–, per accedir-hi lliurement. “Fora d'horari, hi entren gossos que no sabem si porten xip o estan vacunats. Hem demanat fins a sis vegades que es facin anàlisis de

la sorra per veure com afecta tot plegat, però no hem rebut resposta”, rebla Garcia.