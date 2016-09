Berga viu el dia central dels 100 anys de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt

Berga celebra aquest dissabte el dia àlgid de la commemoració del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt i ho fa celebrant la Patum de forma extraordinària i multitudinària. La Patum de Lluïment deixat petit aquest migdia la plaça de Sant Pere, que ha aplegat milers de persones que han desafiat la calor intensa per saltar al ritme de totes les comparses.

Avui, 3 de setembre, fa exactament 100 anys que es va coronar la Mare de Déu de Queralt a les escaldes de la parròquia de Santa Eulàlia, i Berga ho celebra amb les millors gales. El tret de sortida l'ha donat a mig matí l'Ofici solemne encapçalat pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, i per l'arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

La celebració d'aquesta Patum de Lluïment extraordinària, una jornada especialment singular per als berguedans, ha comptat per primer cop amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que també ha participat a la missa solemne.

Des de l'organització dels actes del centenari, Pere Artigas ha subratllat la importància d'aquest dissabte. Ha destacat que “al voltant del dia d'avui s'han vestit tots els actes que van començar el dia 27 i s'allargaran fins al 8 de setembre, quan la Mare de Déu retornarà al santuari”. Fins ara, ha assegurat, tots els esdeveniments celebrats “han estat un èxit”.

Els organitzadors de la commemoració del centenari han remarcat la importància de vincular la Patum a l'efemèride. Artigas ha recordat que és una simbiosi que es repeteix cada 25 anys. “Berga es representa amb la Patum i per això l'incloem als actes del centenari, per tenir una celebració ben festiva”, ha apuntat.

La Patum de Lluïment extraordinària s'ha celebrat enmig d'un ambient familiar, marcat per les temperatures elevades del cap de setmana. Superats els salts del migdia, els organitzadors es preparen ara per a la Patum Completa que es celebrarà a la nit, on s'hi espera una afluència massiva de visitants.

Pere Artigas ha fet una crida a “viure, gaudir i respectar una festa que és de tots”.