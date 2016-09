Cau una xarxa que distribuïa droga a Europa en camions de fruita

La policia ha detingut 52 persones d'una organització que es dedicava a la distribució de marihuana i al tràfic d'armes a tot Europa. L'operació l'han duta a terme la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la policia lituana i el suport de l'Europol, segons va informar ahir l'agència ACN.

Vint-i-quatre de les detencions s'han fet a Barcelona i Lleida, dinou a València, Castelló, Alacant, Màlaga, Almeria i Múrcia, i nou més han estat dutes a terme per la policia lituana. Els detinguts són majoritàriament dels països de l'est d'Europa i en l'operació s'han escorcollat 58 habitatges i s'han confiscat 26 quilos de marihuana i altres drogues.

L'operació es va iniciar a mitjan 2015, quan la policia va tenir coneixement de la possible existència d'una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana cap a diversos països de tot Europa, i també de la modificació d'armes inutilitzades que convertien en funcionals. El grup tenia el seu centre d'operacions a la demarcació de València i utilitzava el transport de fruites i verdures per carretera per amagar la droga en la seva distribució arreu d'Europa.

Les detencions a Lleida es van practicar durant el mes d'abril passat. Es van fer un total de 22 escorcolls en diferents domicilis de Lleida i Barcelona i s'hi van detenir 24 persones, de nacionalitat lituana i espanyola. Entre elles, hi havia un fugitiu de la justícia lituana.

En aquests escorcolls es van desmantellar quatre plantacions de marihuana i es van decomissar més de 1.000 plantes de diferents mides, 20 quilos de cabdells llestos per a la comercialització, a més de 100 grams de cocaïna, un quilo de substància de tall, deu bàscules de precisió i tot tipus d'eines per al cultiu, l'envasat i la distribució de la droga. També es van decomissar diverses armes de foc històriques, d'aire comprimit, detonadores i armes blanques, abundant munició de diversos calibres, 60.000 euros en efectiu, 14 vehicles, majoritàriament de gamma alta, ordinadors, tauletes i telèfons mòbils.

El grup disposava d'un taller per manipular les armes a València, on van tenir lloc la resta de detencions i des d'on es dirigien les operacions.