Manifestació unitària per 'Occitània-País català' dissabte

La reivindicació per que el nom de la Catalunya Nord sigui present en la nova macroregió administrativa ha pres embranzida durant aquestes últimes setmanes .Als tres principals col.lectius que militen tots per la mateixa denominació d' 'Occitània- País català' (en realitat seria Occitanie-Pays catalan en francès), s'han afegit personalitats com per exemple el senador i batlle d' El Soler, François Calvet que ha escrit directament al primer ministre Manuel Valls o la secretària d'Estat Ségolène Neuville que, sense defensar clarament la menció 'País català' s'ha declarat «ferida» per l'única denominació d' 'Occitània'. El grup local de varietat Al Chemist, amb la seva cançó Occexit -en referència al Brexit-, fa el buzz a les xarxes, i els fabricants de samarretes de Perpinyà multipliquen els missatges tèxtils.

El Consell departamental, la presidenta del qual, Hermeline Malherbe, defensava 'Occitània' amb el subtítol 'Pirineus-Mediterrani' va votar a l'unanimitat el 26 de juliol una moció a favor d'afegir 'País català'al nom de la regió. Tot i que aquest vot és no vinculant, és significatiu perquè prové d'una entitat majoritàriament liderada pel Partit Socialista, igual com el Consell regional de Tolosa, la presidenta del qual, Carole Delga, defensa rotundament el nom únic d' Occitània.

El col.lectiu SEM , que reagrupa la major part de les associacions catalanes, vol anar més enllà del tema del nom i reclama estatut i institucions pròpies en defensa del país.

El col.lectiu de personalitats liderat per Renée Soum i Joan Becat, Recurs Ciutadà, defensa un recurs a davant del Consell d'Estat per fer canviar la denominació d' Occitànis adoptada a Tolosa i afegir 'Pays catalan'.

El tercer col.lectiu Oui au Pays Catalan, liderat per CDC- Catalunya Nord, fa lluir els 13.500 adhesions a la seva petició en línia llençada fa dos mesos.

També és significatiu que la CAPEB66, organització professional que reagrupa els artesans del ram de la construcció de Catalunya Nord, acaba de decidir el canvi del seu nom per CAPEB-Pays Catalan i demana a manifestar.

El PCF66, Partit Comunista de Catalunya Nord, és el sol partit local no catalanista a demanar a seu adherents i simpatitzants de participar també a la manifestació. El PC qualifica de 'justa' el fet que 'país català' sigui associat al d'occitània. Fins i tot el Partit Occità serà present a la manifestació afirmant que « els catalans han de poder existir i decidir del seu futur» i lamenta que una «mala reforma territorial» pugui oposar occitans i catalans.

Els batlles també estan sol.licitats pel SIOCCAT. El Sindicat intercomunal per la promoció de l'occità i del català presidit per Francis Manent, que reagrupa actualment 105 dels municipis nord-catalans, demana a les comunes membres d'adoptar una deliberació en els propers consells municipals a favor del recurs al Consell d'Estat per que la regió sigui anomenada Occitanie-Pays catalan.

La decisió definitiva l'ha de prendre París el primer d'octubre, després de l'examen de legalitat que en farà del Consell d'Estat. El resultat en el ple de l'assemblea regional va ser de 85 vots a favor del nom Occitània –amb l'afegitó Pirineus-Mediterrània, proposat per la presidenta, Carole Delga–, 60 en contra i nou abstencions.

La manifestació es concentrarà aquest dissabte 10 de setembre, a partir de 14h30, a la plaça de Catalunya de Perpinyà.