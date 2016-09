L'Ajuntament de Lloret de Mar ordena tancar els dos hotels amb la llum punxada que encara operaven

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha ordenat aquest dijous el tancament dels dos hotels de la localitat que estaven presumptament connectats de manera il·legal a la xarxa elèctrica i que continuaven operant gràcies a grups electrògens. El decret d'alcaldia dóna un termini de 24 hores al Marina Sand i al Savoy per reallotjar els clients.

El consistori ha pres la decisió després de comprovar que un dels hotels, el Marina Sand (antic Selvamar), tenia punxat també el subministrament de la xarxa de Gas Natural i no tenia comptador. Fonts de gas Natural han explicat a Efe que l'hotel es va donar de baixa al març i que actualment no disposa ni de contracte ni de comptadors.

Pel que fa a l'hotel Savoy, l'Ajuntament resol tancar-lo una vegada no ha resolt les incidències relacionades amb el subministrament de l'electricitat en el termini de 48 hores que li havia donat prèviament.

El decret ordena el cessament d'activitats amb caràcter immediat, però donat el gran nombre de persones allotjades als dos hotels, el tancament es farà efectiu en un termini de 24 hores, durant el qual s'exigeix als dos establiments busquin una solució per als prop de 800 clients afectats.

La iniciativa municipal s'ha pres de manera coordinada amb els Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de la Generalitat a Girona.

Amb aquesta decisió, ja són els quatre hotels de la mateixa cadena tancats des de la setmana passada, quan ja va clausurar el Mediterranean Sand i el Sun Village. Tots quatre quedaran tancats fins que no es resolgui el conflicte amb les companyies subministradores.

L'alcalde de la població, Jaume Dulsat, “l'Ajuntament exigirà als responsables dels establiments afectats que vetllin per ocasionar els menors danys possibles als seus clients i empleats”.

Dulsat ha subratllat que “sense garanties de seguretat, tant per als treballadors com per als clients, no hi ha qualitat turística”. “Aquestes males pràctiques són inadmissibles sempre, i encara més en el marc del pla operatiu de reconversió turística en el qual estem immersos”, ha afegit.

Ha assegurat que des de l'Ajuntament “no pressuposem que aquesta situació que ha afectat quatre hotels del mateix grup empresarial es pugui extrapolar a la resta d'establiments de la població”. No obstant això, ha avançat que “el govern municipal ha decidit emprendre una campanya d'inspeccions en allotjaments hotelers per restablir la confiança danyada arran d'aquests fets”.