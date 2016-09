Deu casos més de Zika a Catalunya en una setmana

Catalunya suma 132 casos de Zika, dels quals 43 corresponen a homes i 89 en dones, segons el darrer balanç de l'Agència de Salut Pública publicat aquest dilluns i corresponent al 9 de setembre. De les 89 dones, 27 són gestants i 10 ja han donat a llums.

En total, són deu casos nous respecte la darrera actualització de principis de mes, on es van registrar 122 casos. Tots ells tenen antecedents d'haver estat a l'Amèrica del Sud i Central a zones on la transmissió del virus és activa i haver estat picats per mosquits durant la seva estada.

De les dones infectades pel virus que han donat a llum, només es va donar un cas de nadó amb microcefàlia. A tots ells, es farà el seguiment dels nens segons protocol. Concretament, va néixer el 25 de juliol. La gestació era de risc, es va saber i comunicar als pares el passat mes de maig, que van acceptar la situació i van voler seguir endavant amb l'embaràs.