Polèmica pels primers nomenaments del bisbe Omella

Els primers nomenaments que prepara el nou arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ja han provocat un incendi al Baix Llobregat que anirà a més si no els atura, segons han dit diverses entitats de fidels de base que, de moment, es mantenen en espera. Cristians de base de tres parròquies –la de Sant Antoni de Can Vidalet d'Esplugues i les de Santa Gemma i Sant Enric d'Ossó de l'Hospitalet de Llobregat– van denunciar ahir a través d'un escrit que Omella els ha comunicat la seva intenció de nomenar rectors uns sacerdots de l'Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Aquesta congregació, amb seu a Toledo, és de caràcter preconciliar i espanyolista, la qual cosa, segons recorden els fidels, segueix “una línia teològica completament contrària a la que se segueix des de fa dècades” al Baix Llobregat, amb molts “barris de tradició obrera on sempre s'ha treballat per la integració a Catalunya des de la tasca social”.

Intentar aturar-ho

Els fidels tenen pressa per intentar aturar els nomenaments perquè, segons van dir, és avui quan l'arquebisbe es vol reunir amb els sacerdots, tots ells formats al seminari de Toledo, “el més conservador de l'Estat espanyol”. Justament aquest seminari, segons diversos experts consultats, és considerat molt conservador i d'una espiritualitat en el seu moment afí al nacionalcatolicisme. La congregació va ser fundada per l'exbisbe de Barcelona Marcelo González Martín, de Valladolid, que va haver de ser rellevat pel rebuig que va crear en la societat catalana. D'aquest enfrontament va néixer, el 1967, la campanya Volem bisbes catalans. “És Omella realment l'home del papa Francesc a Barcelona?”, es pregunten els fidels de base de les tres parròquies afectades del Baix Llobregat. Expliquen que divendres passat a Can Vidalet una representació de cent feligresos (en representació de 50.000) es va reunir amb Omella per “comunicar-li que la seva decisió semblava poc assenyada pastoralment”, però que l'arquebisbe, “molt llunyà d'aquell que es va mostrar en la seva primera homilia a Barcelona, que va dir que treballaria amb el cor, no fa gens olor d'ovella”.

Inflexible