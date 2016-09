Neix un centre de recerca per a la prevenció de l'Alzheimer

“Abans serem capaços d'evitar que moltes persones acabin patint la malaltia que de curar aquells que ja tenen els símptomes.” El director de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí, va insistir ahir en aquest “canvi de paradigma” durant la presentació del Barcelona Research Center, el primer centre de recerca dedicat “exclusivament” a la prevenció de l'Alzheimer.

El nou centre ha estat impulsat per la mateixa Fundació Pasqual Maragall. La seu de les dues institucions és un edifici de nova creació construït en un solar cedit per la Universitat Pompeu Fabra al campus de la Ciutadella. Més de 4.200 metres quadrats dividits en sis plantes que ofereixen als investigadors unes infraestructures especialitzades en l'estudi del cervell, entre les quals destaca un equip de ressonància magnètica de darrera generació i orientat únicament a fer recerca. El complex ha tingut un cost global de prop de 12 milions d'euros, i s'ha finançat en un 25% amb recursos propis –fons privats recollits–, un 25% amb fons Feder gestionats per la Generalitat, i el 50% restant amb un préstec sense interessos del Ministeri de Sanitat.

El centre va entrar en funcionament al mes de març i ja estan ocupades quatre plantes on es desenvolupen diversos programes de recerca per a la prevenció de l'Alzheimer, com ara l'Estudi Alfa, en què participen 2.743 voluntaris, fills i filles de persones que han patit la malaltia. Tenen entre 45 i 75 anys i l'objectiu de l'estudi és que les seves històries permetin identificar biomarcadors i factors de risc per dissenyar estratègies de prevenció de la malaltia. “Aquí els farem proves de per vida per entendre la història de la malaltia, i aquí també els donem la possibilitat de provar alguns medicaments”, explica Camí. Entre els assajos clínics en què podran participar algunes d'aquestes persones hi ha una vacuna impulsada per Novartis que ja està en la fase 3 de l'assaig clínic. Les persones que hi participaran són les que ja presenten unes característiques genètiques que indiquen que tenen risc de desenvolupar l'Alzheimer. Ja hi ha una nova línia d'investigació en marxa, dins del mateix Estudi Alfa, per estudiar la relació entre la genètica i l'estructura cerebral.

“La diferència és que aquí no treballem amb persones malaltes, treballem amb persones sanes”, va destacar el director científic de Barcelona Beta, José Luis Molinuevo.

La Fundació Pasqual Maragall es va crear ara fa vuit anys per desig del mateix Pasqual Maragall amb l'únic objectiu de dedicar-se a la recerca científica. Els primers objectius eren bastant més ambiciosos, però, segons va explicar ahir Camí, “el fet d'haver crescut en plena crisi econòmica ha impedit que tinguem el suport de l'administració”. Han hagut de tirar endavant amb “diners filantròpics i de mecenatge empresarial”.

Ahir Cristina Maragall, filla de l'expresident i portaveu de la fundació, es mostrava emocionada en veure com havia evolucionat el projecte. “Fa uns dies vaig tornar a veure Bicicleta, cullera, poma i em va impressionar la vitalitat i la valentia del pare quan estava en actiu”, va dir. Va reconèixer que no ha estat fàcil, va agrair el suport dels 7.000 socis que ho han fet possible i es va comprometre a continuar treballant. “Hi ha molta feina per fer, però tenim moltes famílies afectades i això ens dóna força”, va subratllar Cristina Maragall.