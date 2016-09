Omella insta els polítics a fer un país “unit i lliure”

La carta dominical d'avui de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, entoma per primera vegada la situació política. “Molts em pregunten com veig la situació social i política de la nostra terra catalana. Només demano, Mare de Déu de la Mercè, que tots aquells i aquelles que tenen alguna responsabilitat i influència social i política treballin pel bé comú i per la construcció d'una societat més unida, més lliure i més justa”.

En un moment de gran sensibilitat política, les paraules d'Omella, en realitat, “no volen dir res” perquè tant poden estar lloant l'unionisme com donar ales a l'independentisme, punt pràcticament impossible atès el seu tarannà. Aquesta carta pastoral, que aprofita per celebrar l'onomàstica de la patrona de Barcelona, dissabte que ve, tanca unes setmanes en què Omella ha rebut moltes crítiques; primer, per no haver presidit la missa de l'11 de setembre a Santa Maria del Mar i, en segon lloc, pels seus primers nomenaments. Entre aquests Omella ha triat dos sacerdots formats a Toledo i membres de l'Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ultraconservadora i considerada d'ultradreta, per a tres parròquies progressistes del Baix Llobregat. Els fidels ja han denunciat el cas i han criticat Omella per la seva “intolerància”.

Església Plural considera que aquests nomenaments són “un toc d'atenció” per anar seguint les pròximes actuacions d'Omella, de qui consideren que “serà difícil mantenir la confiança” perquè tingui sensibilitat per les diferents realitats eclesials, entre les quals hi ha les de l'església progressista i catalanista.

Un altre nomenament polèmic és el de Pedro Pulido com a vicerector del seminari de Barcelona. Format a Toledo (al Seminario de Don Marcelo). Pulido, ultraconservador, formarà els seminaristes de Sant Feliu.