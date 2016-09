Demostren l'eficàcia d'uns fàrmacs per combatre un tipus de càncer de pulmó incurable

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge ( Idibell ) han demostrat l'efectivitat d'una nova combinació de fàrmacs en el tractament d'un subtipus de càncer de pulmó que actualment no disposa de tractament. L'estudi, publicat per la revista Oncogene , s'ha realitzat en línies cel·lulars i també en models de ratolí i obre una via prometedora per al tractament del càncer de pulmó associat amb una alteració genètica, l'amplificació dels gens de la família MYC, que representa el 20% dels casos de tumor de pulmó, segons ha informat aquest dimarts l'Idibell en un comunicat.

“Per primera vegada hem trobat una sèrie de fàrmacs que, en combinació, aconsegueixen frenar el creixement tumoral d'aquest tipus de càncer”, ha explicat la doctora Montse Sánchez-Gespes, autora principal de l'estudi. En anteriors tasques, el grup d'investigació havia demostrat, en línies cel·lulars, que el tractament amb retinoides i corticoides inhibia el creixement i multiplicació de les cèl·lules del subtipus de càncer de pulmó associat amb l'amplificació dels gens de la família MYC.

A l'estudi actual, es demostra que quan els retinoides i corticoides es combinen amb azacitidina i SAHA, dos medicaments que actuen a nivell exigèntic, s'aconsegueix matar les cèl·lules amb aquesta alteració genètica.

L'Idibell explica que el càncer de pulmó es divideix en dos grans tipus: càncer de pulmó de cèl·lula petita i de cèl·lula no petita, i l'alteració genètica de l'amplificació de MYC es dóna en un 30% dels casos de cèl·lula petita, que al seu torn representen un 20% del total de casos de càncer de pulmó. Segons l'Idibell, els resultats obtinguts a l'estudi obren “una porta a l'esperança” per a un número considerable de pacients per als quals actualment no es disposa de tractament.