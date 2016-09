Les operadores podran introduir sobrecàrrecs si un client “abusa” del roaming

“Roaming' gratuït, però amb condicions. La Comissió Europea deixarà en mans de les operadores de telefonia mòbil intervenir si detecten “abusos o un ús anòmal” de les tarifes gratuïtes per itinerància.

Brussel·les ha anunciat aquest dimecres el seu pla per eliminar el ‘roaming', que ja no inclou limitacions de dies, però introdueix “proteccions” per a les empreses de telecomunicacions basades en el lloc de residència del consumidor.

A més, les companyies tindran l'opció de reintroduir els sobrecàrrecs per itinerància en “circumstàncies excepcionals” i de forma “temporal” demostrant als reguladors estatals que l'empresa està “en risc”.

La proposta de la Comissió Europea preveu dos mecanismes per protegir les empreses de telecomunicacions davant de les “grans diferències” de preus que hi ha entre els diversos estats de la Unió Europea.

En primer lloc, la proposta permet a les companyies valorar el tipus d'ús del consumidor, i notificar-li que abusa de la gratuïtat del ‘roaming' en cas que hi hagi “un ús insignificant” del telèfon al país de la companyia en comparació amb l'ús a l'estranger o, per exemple, una inactivitat “llarga” d'una targeta SIM que majoritàriament s'utilitzi fora de l'estat d'origen.

En aquest escenari, la CE ha indicat que la companyia de telefonia mòbil podria preguntar a l'usuari els motius dels seus viatges, o la seva durada, i decidir imposar-li un sobrecàrrec pel seu consum a l'estranger. El consumidor, a la seva vegada, podria reclamar i serien els reguladors els que haurien de decidir com resoldre el cas.

A més, la Comissió Europea diu que “en casos d'augment de preus en un mercat específic o altres efectes negatius pels consumidors domèstics, les operadores podran retirar-se del ‘Roam like at Home' (Roaming com a casa)”.

En aquest cas, les companyies hauran de ser autoritzades pels reguladors estatals a reintroduir, temporalment, els sobrecàrrecs per itinerància, que seran d'un màxim de 0,04€ min per trucades, 0,01€ per SMS i 0,0085€ per MB. “Hem decidit una nova estratègia sense cap tipus de limitació en la durada del ‘roaming' gratuït, però amb garanties clares basades en la residència del consumidor”, ha explicat el vicepresident de la Comissió Europea i responsable del Mercat Únic Digital, Andrus Ansip.

“La proposta d'avui garanteix la fi dels sobrecàrrecs de ‘roaming' el 15 de juny del 2017 per la gent que viatja periòdicament a la Unió Europea, mentre que garanteix que les operadores tinguin les eines per protegir-se d'abusos”, ha explicat el comissari d'Economia Digital i Societat, Günther H. Oettinger.

Durant la roda de premsa, Oettinger i Ansip han explicat que, per exemple, la mesura evitarà que un consumidor compri una targeta SIM a Letònia, on és més barata, per utilitzar-la de forma permanent a França, per exemple