Les terrasses de Fabra i Puig, a un costat, només

Les terrasses de les rambles Fabra i Puig i Onze de Setembre hauran d'ordenar-se en únic costat de la zona central del passeig, situat al barri barceloní de Sant Andreu. En concret, se situaran a la part esquerra, en sentit pujada. Així s'ha consensuat durant el procés participatiu sobre l'ordenació singular de les terrasses d'aquestes rambles, que ha finalitzat amb el vistiplau dels veïns i dels restaurants i bars de la zona. L'ordenació –pendent d'aprovació inicial– se sotmetrà ara a la fase de tramitació més formal.

Les terrasses estan situades actualment fent ziga-zaga als dos costats de la zona central del passeig i, en algun cas, a les voreres laterals. Ara hi ha 210 taules i 840 cadires i, amb la nova ordenació, se n'hi podran encabir més –324 taules i 1.296 cadires–, ja que quedaran més endreçades. Les terrasses se situaran en grups de sis taules i hi haurà un màxim de dos grups per local, és a dir, 12 taules. Si hi ha diversos establiments junts, hauran de repartir-se les taules a parts iguals, amb un mínim de tres per local. Les noves taules només es podran afegir als trams menys ocupats de Fabra i Puig –quatre grups de sis taules cadascun– i a Onze de Setembre, on es podran sumar onze grups de sis taules si hi ha demanda. També s'ha acordat que els establiments puguin deixar les taules i cadires durant la nit, per evitar sorolls als veïns.