Un TAV, detingut durant una hora per atendre un viatger amb un infart

Un TAV procedent de Madrid i en direcció a Barcelona de dimecres a la tarda va detenir el seu trajecte durant gairebé una hora per atendre un passatger que va tenir un infart durant el viatge. Els fets, que van ocórrer durant la meitat del trajecte, van propiciar l'aturada del tren a l'estació de Calatayud a dos quarts de vuit del vespre i, després d'una primera assistència realitzada pel personal del tren i diversos viatgers que va permetre estabilitzar-lo, la tripulació va demanar l'assistència d'una UCI mòbil i el passatger va ser traslladat en helicòpter des de l'estació de Calatayud (on es va aturar el tren, tot i no tenir-hi parada programada) fins a l'hospital de Saragossa, on actualment encara es recupera.

Un cop realitzat el trasllat en helicòpter, el tren va reprendre el trajecte i va arribar a l'estació de Sants de Barcelona a dos quarts de dotze de la nit, cinquanta minuts més tard de l'hora prevista. Arran dels esdeveniments ocorreguts, Renfe va decidir ahir retornar l'import íntegre del preu del bitllet a les 211 persones que viatjaven al tren. Segons l'empresa ferroviària, la decisió recau en el “nou compromís voluntari” de puntualitat de Renfe, que va entrar en vigor a mitjan mes de juliol i que, tot i no preveure els fets esdevinguts dimecres, propicia, segons l'empresa, retornar l'import del bitllet. La decisió presa per Renfe, però, no és aplicable a certs tipus de bitllets i, per tant, no retornarà els diners a tarifes de promoció o bitllets de seients amb taula, segons estipula també el compromís de Renfe.