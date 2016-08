El risc d'incendis es manté molt elevat a 20 comarques

El perill d'incendis forestals es manté molt elevat a una vintena de comarques catalanes. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a declarar la prealerta del pla especial d'emergències per incendis forestals (Infocat) per quart dia consecutiu, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Es preveu que la situació de risc es mantingui durant tot el cap de setmana per la pujada de temperatures màximes, que se suma a nivells baixos d'humitat relativa en diversos punts del territori i l'absència de pluges. Per aquest dissabte i demà diumenge hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de calor per temperatures màximes extremes a tot l'interior de la meitat oest de Catalunya.

El perill d'incendi forestal és especialment alt a les comarques de Ponent, Catalunya Central, interior de Tarragona, les Terres de l'Ebre i part de Barcelona

Les comarques amb més risc d'incendi forestal són l'Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà i Vall d'Aran, a la demarcació de l'Alt Pirineu; Baix Llobregat i Vallès Occidental, Barcelona; Anoia, Bages i Solsonès, a la Catalunya Central; Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià i Urgell, a Lleida; Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat, a Tarragona, i Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, a les Terres de l'Ebre.

Protecció Civil demana la col·laboració ciutadana davant el risc d'incendi, i extremar les precaucions en les activitats a zones forestals i evitar accions que puguin generar un foc, com llençar burilles enceses des d'un vehicle encara que semblin apagades o llençar deixalles en zones forestals o a prop d'aquestes.

Així mateix, recomana evitar qualsevol situacions de risc i trucar al telèfon d'emergències 112 si s'albira alguna una columna de fum.