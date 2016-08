Es registren 4.578 focs forestals fins al juliol, un augment del 8%

A Catalunya s'han registrat 4.578 incendis forestals entre el gener i el juliol d'enguany, xifra que suposa un augment del 8% respecte al mateix període de l'any passat, quan es van comptabilitzar 4.190 focs de vegetació. Entre juny i juliol hi ha hagut 141 focs més que el 2015, mentre que durant les dues primeres setmanes d'agost, amb un total de 378 focs arreu del territori, es va superar en 56 el nombre d'incendis registrats el mateix mes de l'any passat. En la majoria hi ha al darrere la mà de l'home, sumat a la sequera que pateixen els boscos. Per demarcacions, Girona és la que registra més focs, amb un total de 540 incendis, però si les xifres segueixen la mateixa tendència, enguany es podrien superar els 693 focs que es van registrar el 2015. La comarca de l'Alt Empordà és la més afectada, amb 136 focs, seguida del Baix Empordà (134), la Selva (98), el Gironès (65) i el Pla de l'Estany (23). Pel que fa a la resta de comarques, el Vallès Occidental ha sofert 380 focs, seguida del Tarragonès, amb 334. L'altra cara de la moneda és la Val d'Aran, on només s'han declarat sis focs des que va començar l'any. Atesa la situació de sequera, Protecció Civil ha declarat també per avui. per quart dia consecutiu, la prealerta del pla especial d'emergència en vint comarques del país.