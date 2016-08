Barcelona crea un protocol de dol per a casos de feminicidis

El protocol de dol institucional, creat per la regidoria de Feminismes i LGTBI del consistori barceloní i entitats especialitzades en violències masclistes, té com a principal objectiu conscienciar i denunciar amb més força els casos de violència contra les dones. Entre les diverses accions previstes en el protocol hi ha que hi hagi més difusió dels fets per canals com les xarxes socials –a través de #BCNantimasclista–, els mitjans de comunicació i les pantalles del metro.

També volen donar més visibilitat a les mostres de rebuig posant un crespó negre als edificis públics. L'Ajuntament convocarà un gabinet de crisi en el moment que es conegui un cas de feminicidi i també té previst fer una reclamació judicial si la dona va requerir protecció i no la va tenir.