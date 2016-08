Es preveu un episodi de pluges per aquesta tarda al nord-est del país

El Servei meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat aquest dilluns del pas d'un petit front que a partir d'aquest migdia deixarà ruixats i tempestes a l'interior del nord-est del país.

Es preveuen pluges que poden ser d'una intensitat superior als 20 l/m2 en només trenta minuts. Les comarques on hi ha més probabilitat de precipitacions són la Garrotxa, Ripollès, Berguedà i Osona, sense descartar afectacions a les comarques de Girona més al sud com el Gironès o el Pla de l'Estany. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment amb calamarsa o pedra.

Protecció Civil de la Generalitat ha emès una Prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) per la previsió d'algunes incidències amb caràcter local conseqüència de l'episodi de pluges. No s'esperen afectacions generalitzades però sí amb caràcter local on els xàfecs descarreguin amb major intensitat.

L'agència d'emergències recomana tenir especial cura en les activitats en el medi natural, sobretot les de muntanya, i evitar conductes de risc que puguin derivar en accident. En aquest sentit, recorda que en cas de pluja cal allunyar-se de les zones de barrancs i no travessar rius, rieres, torrents o similars encara que vagin secs o amb poca aigua, ja que es pot produir una crescuda sobtada del seu cabal.

També avisa els conductors no del perill de creuar rieres si baixen amb aigua, ja que el corrent pot tenir prou força per arrossegar el vehicle encara que no hi hagi gaire profunditat. Tampoc s'han d'aparcar els vehicles en rieres o punts subterranis inundables.