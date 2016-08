Nova campanya d'excavacions a l'Ebre

Segons els investigadors, la pugna pel nucli urbà de Corbera d'Ebre i la seva rodalia va ser dura i va provocar combats acarnissats. Una de les unitats implicades en la defensa republicana va ser la

XV Brigada Internacional, composta per efectius nord-americans, canadencs i britànics, tot i que també estava reforçada per reclutes procedents de les últimes lleves de Catalunya. Aquesta unitat, que va tenir un paper important en la defensa de Corbera d'Ebre, va ser progressivament arraconada cap al nucli estratègic de les Camposines i retirada a finals de setembre, juntament amb el conjunt de les Brigades Internacionals, per decisió del govern de la República.