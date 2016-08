Un parc de Besalú estarà dedicat a Muriel Casals

L'expresidenta d'Òmnium Cultural i exdiputada al Parlament Muriel Casals, un dels principals rostres del procés independentista i que va morir el febrer passat, tindrà un espai dedicat a la seva memòria, a Besalú. El lloc escollit és el futur parc del barri de Can Ring, que s'està començant a condicionar. Aquests dies s'hi estan fent els moviments de terres i a principis de l'any que ve es podrà estrenar, segons les previsions.

El parc, situat en uns terrenys municipals situats en un extrem del barri, està pensat principalment perquè en gaudeixin la mainada i, per tant, contindrà uns jocs fixos, a part de bancs i altres elements habituals de mobiliari urbà. El disseny del recinte i els tipus de jocs que s'hi instal·laran –“molt integrats en el paisatge”, diu l'alcalde, Lluís Guinó– s'han decidit a partir de l'opinió de l'associació de veïns, assegura Guinó.

Casals i el procés

Muriel Casals (Avinyó, Provença, 1945), professora d'economia de la UAB, el 2010 va ser elegida presidenta d'Òmnium Cultural, entitat que ha tingut un pes determinant en el procés independentista de Catalunya. Casals va deixar aquest càrrec quan es va presentar a les eleccions catalanes del 2015 com a número tres de la llista de Junts pel Sí per Barcelona. Va ser escollida diputada i el gener d'aquest any va passar a presidir la comissió d'estudi del procés constituent. Un mes després va morir a conseqüència de les ferides que es va fer en un accident de trànsit a Barcelona.