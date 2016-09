El TSJC rebutja la petició dels camioners de poder tornar a circular per l'N-II

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat íntegrament el recurs de diverses associacions de transportistes que reclamaven que es declaressin nul·les l'obligatorietat de circular per l'AP-7 i la prohibició de pas de camions per l'N-II entre Maçanet de la Selva i la Jonquera.

La sentència de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa rebutja cadascun dels arguments dels transportistes –representats per la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, l'Associació General d'Autònoms-Pimes de Transportistes de Catalunya i l'Asociación de Transportistas Agrupados Condal– contra la mesura restrictiva de pas que va establir el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. És la primera sentència del TSJC per a aquest cas i encara queda pendent, com a mínim, la referent al recurs interposat per la Confederació de Transportistes de Catalunya (Cetcat), que engloba la patronal gironina Asetrans.

L'alt tribunal català entén que la implicació de camions de mercaderies de quatre o més eixos “en la meitat” dels accidents ocorreguts a l'N-II “és motiu més que de sobres per prendre mesures dràstiques mentre no s'adapta la infraestructura a l'increment que hi ha hagut en el nombre d'usuaris i vehicles”, mentre que la part recurrent insistia que pel mateix motiu seria justificat restringir la circulació d'altres vehicles, com ara les motocicletes, que també estan implicades en accidents. La sentència també rebat la tesi de “vulneració del dret fonamental a la lliure circulació de vehicles”, ja que considera que aquest dret “mereix veure's circumstancialment restringit quan del que es tracta és de conjurar les amenaces que planen sobre el dret a la vida, a la salut i a la integritat física dels usuaris de la via en el seu conjunt. I encara més havent-se disposat un itinerari alternatiu en condicions econòmiques assequibles”, hi afegeix amb referència a l'ús de l'AP-7. El TSJC també afirma que és competència del govern de la Generalitat adoptar la mesura, cosa que els transportistes en el seu recurs qüestionaven.

Pendents d'una segona