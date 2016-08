Barcelona planifica una reforma del túnel de la Rovira pel 2018

L'Ajuntament de Barcelona ha tret a concurs la redacció del projecte executiu de millora del túnel de la Rovira, amb la perspectiva inicial de poder escometre l'obra a finals del 2018. Inaugurada el 1987 com un eix de comunicació bàsica entre els barris del Guinardó i el Carmel, la infraestructura té dos corredors –un per cada sentit de la circulació– de poc menys d'1,3 quilòmetres de longitud. Si bé els detalls de la intervenció s'hauran de concretar ara amb l'elaboració del projecte, la voluntat del consistori és fer un rentat de cara general a unes instal·lacions que van ser reformades per darrer cop l'any 2008. A partir d'aquí, es planteja la necessitat genèrica de refer l'enllumenat, el paviment, la senyalització, el sostre i les parets, així com la xarxa de subministrament elèctric i la ventilació. Un dels altres aspectes que es vol reforçar és el de la seguretat. A banda de dotar el túnel de nous sistemes de detecció i d'extinció d'incendis o de videovigilància, el túnel també haurà de disposar de noves vies d'evacuació en cas de contingència. El document tècnic haurà d'estar llest en un termini de deu mesos un cop sigui adjudicat.