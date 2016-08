El PP al·lega contra la taxa de pisos buits

El grup del PP l'Ajuntament de Barcelona ha presentat al·legacions a la modificació de l'ordenança fiscal que inclou la taxa que grava sobre els pisos buits. Pel líder dels populars, Alberto Fernández Díaz, l'executiu local “disfressa” de taxa el que qualifica de “multa”, fet que considera “un sense sentit tenint en compte que el cobrament d'aquest gravamen no implica que l'Ajuntament ofereixi cap servei”. Segons el PP, el consell tributari ja ha plantejat seriosos dubtes sobre la viabilitat jurídica del cobrament d'aquesta taxa per la inconcreció del procediment, i perquè no seria de competència municipal.