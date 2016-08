A punt el dens curs legislatiu

El Parlament inicia avui el tercer període de sessions de l'onzena legislatura, que té com a primera i gran fita a l'horitzó el debat de la qüestió de confiança a què se sotmetrà el president Carles Puigdemont el 28 de setembre que ve, per a la qual ha de registrar aquests dies la petició oficial. Aquell serà, de fet, el primer ple que es convoqui, ja que s'ha decidit ajornar els que hi hauria d'haver hagut abans, perquè tindria poc sentit el que s'hi aprovés si al final Puigdemont no supera la moció i s'avorta la legislatura.

En tot cas, si tira endavant serà un curs que es preveu molt dens des del punt de vista legislatiu. Ara mateix hi ha un total de 41 lleis en diverses fases de tramitació: 30 proposicions de llei (25 impulsades pels grups parlamentaris i cinc més per iniciativa legislativa popular) i 11 projectes de llei, a iniciativa del govern. Dins d'aquest grup, cinc textos ja han superat el primer tràmit al ple, el debat a la totalitat, i es troben en fase de debat en les respectives comissions. Entre ells, destaquen la llei del canvi climàtic, la d'ordenació de les activitats i espectacles públics i recreatives i el sisè llibre del Codi Civil, que regula les obligacions i els contractes. Pel que fa al grup que encara no ha superat el debat de totalitat, destaquen el projecte de llei d'arquitectura, el de creació de l'agència de ciberseguretat de Catalunya, el de modificacions urgents en matèria tributària, que preveu, per exemple, recuperar un impost sobre les nuclears, o el de creació de l'entitat autònoma de jocs i apostes.

Pel que fa a les proposicions de llei, la que es troba més avançada, amb les compareixences ja fetes i les esmenes presentades, és la del PSC sobre la regulació de règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats. Entre les que ja han superat el debat a la totalitat destaca la de creació de l'agència catalana de protecció social, la de creació del Moianès i la vegueria del Penedès, la de l'aprofitament de l'excedent alimentari o la de legislació sobre la comunicació audiovisual. Entre les ILP, la de renda garantida de ciutadania i la de modificació de la llei de finances públiques són les que ja es debaten en ponència.

A banda, hi ha almenys cinc lleis més que es debaten en ponències prèvies específiques, com la de reforma horària, la creació de la comarca del Lluçanès i les tres sobre les lleis de transició: les de l'administració tributària i protecció social catalana, i la de règim jurídic, o transitorietat, que és la mare dels ous per a la desconnexió.