El Punt Avui repartirà demà l'especial de la Diada a Salt

El Punt Avui ha volgut afegir-se a la celebració d'una Diada històrica com la que tindrà un dels seus punts centrals a Salt aquest Onze de Setembre amb la publicació d'un suplement especial de 32 pàgines que es repartirà demà amb el diari. A més, els voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural també distribuiran milers d'exemplars d'aquest especials entre els assistents a la gran manifestació de demà a la tarda a Salt. El suplement inclourà articles dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament; l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i les assemblees territorials de l'ANC a Salt i a les diferents comarques gironines. També s'inclou un plànol de Salt amb informació molt detallada sobre el que passarà a cada moment durant tot el recorregut de la manifestació de la Diada a Salt.

El suplement es completa amb dos amplis reportatges: el primer rememora la primera gran celebració de la Diada que va tenir lloc a Girona després del franquisme, l'11 de setembre del 1976 a la Devesa, en la qual va llegir el manifest Salvador Sunyer, activista cultural i professor de català que un any després seria elegit senador amb l'Entesa pels Catalans i el 1983 va ser escollit alcalde de Salt. En el segon reportatge, l'arquitecte Ramon Artal reconstrueix la història de Salt, “dels orígens agrícoles fins a l'actual vila diversa i integradora”.

La portada del suplement reprodueix un cartell creat per a l'ocasió per l'artista saltenc Lluís Mateu (1943), amb una llarga trajectòria creativa marcada també pel seu compromís polític i social. El lema de la portada és “A un pam de la independència” i va ser suggerit per un dels membres de l'equip organitzatiu de la Diada a Salt. “Jo crec que sí, que ja som a un pam de la independència: es respira molt a l'ambient que aquesta pot ser l'última manifestació forta per agafar ja la via directa”, diu Mateu. “Tota la vida he tingut aquest sentiment, aquest afany de dignitat i la creença que hem de ser independents, que no hi ha cap més sortida”, hi afegeix l'artista, que de seguida va tenir clara la imatge que li suggeria el lema “A un pam per la independència”. Una imatge que cal mirar amb detall: “Hi apareix la idea del mestissatge que predomina a Salt, amb una mà que no és blanca ni negra, més aviat d'un color neutre. El seu dit índex aixeca una mica el paper i cauen unes gotes de sang que representen el patiment amagat d'un poble que ha lluitat per aquesta causa.”

Primer Salt, ara el país