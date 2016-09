Sánchez reclama a Rivera i Iglesias que “aixequin els vetos” per poder formar un govern “net, decent i social”

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recriminat aquest dissabte als líders de Ciutadans i Podem, Albert Rivera i Pablo Iglesias, que no siguin capaços de seure a dialogar, però sí “exigeixin als altres que arribin a acords”. I, precisament, per això, els ha reclamat que “aixequin els vetos” per poder tirar endavant “un govern net, decent, dialogant, creïble i social”.

“Es van presentar per regenerar la política i avui, amb els seus vots creuats, estan bloquejant la regeneració”, ha advertit el líder socialista des de Cerceda, on ha anat a ha donar suport al candidat a la presidència Gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Així, després de puntualitzar que el seu ‘no' a Mariano Rajoy “no és una qüestió personal”, Sánchez ha volgut subratllar que es deu als socialistes i progressistes que el van votar per “canviar el PP” i lluitar contra “la corrupció, la desigualtat i l'atur”.