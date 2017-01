XXII Concurs Artístic i Literari. Els Amics de la UNESCO de Girona convoca el concurs sobre el tema Camins, corriols, recorreguts, senders... en les modalitats de dibuix, carta escrita a mà, postal, narració, fotografia, ex-libris o marques de biblioteca, auca o article inèdit. La llengua de tots els treballs escrits serà la catalana. El contingut de les diferents modalitats haurà de fer referència al tema del concurs. L'única excepció és la de l'ex-libris que no queda subjecte al tema. S'ha d'enviar l'original i dues còpies, en el cas d'article, carta i narració, i només un original per a la resta de modalitats, a la seu social d'Amics de la UNESCO de Girona (c. Rutlla, 20-22 Hotel d'Entitats, 17002 Girona), afegint la fitxa annexa a part. El termini d'admissió és per divendres 3 de febrer de 2017.

Girona