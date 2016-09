El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dissabte, vigília de la Diada de l'11 de Setembre, a l'Estat de “desconnectar” dels seus compromisos amb Catalunya i “d'asfixiar” financerament als catalans. En el seu primer missatge institucional com a president de la Generalitat amb motiu de la Diada, Puigdemont ha destacat que Catalunya està “sortint” de la crisi “amb l'esforç de tots”, encara que “sense la col·laboració del govern espanyol, que continua ignorant les necessitats dels catalans”.

“En els últims mesos s'ha evidenciat com la desinversió crònica en infraestructures no només afecta l'economia sinó també al dia a dia de la gent, amb un servei de Rodalies inacceptable, que s'afegeix a l'oblit crònic del corredor mediterrani”, ha denunciat el president en la seva al·locució. I és que, segons Puigdemont, “l'Estat s'està desconnectant dels seus compromisos i obligacions amb Catalunya, desatenent els serveis que per llei està obligat a prestar als ciutadans”. “I tot això sense haver resolt tampoc l'asfíxia financera premeditada que fa dècades que suportem”, ha afegit.

Mentrestant, “continua la paràlisi institucional i política a l'Estat espanyol, on els partits són incapaços de posar-se d'acord per governar”. Davant els que insisteixen a la Generalitat a seure a negociar una sortida política que eviti el ‘xoc de trens' amb l'Estat pel procés sobiranista, ha subratllat que “sense política es fa difícil dialogar, sobretot amb qui no vol i només fa servir la justícia per intentar resoldre un problema que és polític”.

“Calla qui hauria de parlar i parla qui hauria de callar”, ha afirmat, en al·lusió a la fiscal general de l'Estat, Concepción Madrigal, que dimarts passat va obrir la porta a que actuïn els “tribunals penals” per frenar el procés cap a la independència.

Puigdemont ha recalcat que els catalans no s'han negat “mai” al diàleg, sinó que han estat “capaços de pactar des de les opcions ideològiques més diverses per tirar endavant el país”. En els “moments decisius”, ha destacat, els catalans han sabut crear un “clima de confiança per culminar els objectius”.

Sense arribar a citar explícitament l'objectiu independentista, Puigdemont ha assenyalat que “afortunadament Catalunya és un país que té un projecte de futur que construirem amb el diàleg i la convivència que sempre ens ha caracteritzat”.

A diferència del seu antecessor en el càrrec, Artur Mas, que no va arribar a acudir mai com a president de la Generalitat a la manifestació independentista convocada en cada Diada des de 2012 però que solia trufar els seus missatges institucionals de crides a recolzar aquesta mobilització, Puigdemont no ha al·ludit directament a la cita convocada per demà per l'ANC i Òmnium Cultural.

Puigdemont, que sí que anirà a un dels cinc punts de Catalunya on es concentraran els independentistes, concretament a Salt (Gironès), ha remarcat que “aquesta Diada Nacional és important no només per reafirmar aquesta voluntat de ser com poble sinó per encarar un curs polític en que caldrà prendre decisions que garanteixin que Catalunya pugui escollir en llibertat el seu camí”.

Compromís