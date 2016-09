L'ANC i Òmnium demanen “unitat” i “determinació”

Les entitats organitzadores de la manifestació massiva de la Diada, l'ANC i Òmnium, van tornar a reivindicar “unitat” als partits polítics i “determinació” a l'hora de fer factible “el millor instrument” que a hores d'ara aplega el màxim de suports, el referèndum d'independència.

Amb la motxilla més plena d'arguments que fa dos anys, però, ahir van retronar els mateixos precs que el setembre del 2014 la llavors líder de l'assemblea, l'actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reclamava a les institucions després de l'espectacular V que va omplir els carrers de Barcelona. Aquell any el clam era la celebració d'una consulta el 9-N que un mes després quedava diluïda en un procés participatiu que va trencar els ponts d'unitat entre els partits polítics. L'octubre d'aquell any, Forcadell entonava el conegut “President, posi les urnes” per reclamar unes plebiscitàries que substituïssin el malaguanyat 9-N. Ahir Sànchez brandava de nou l'exigència que sense urnes no hi ha sortida al conflicte. “No dubteu ni un moment a posar les urnes”, va instar el president de l'ANC en acabar la seva intervenció, en què, un cop més, avisava bona part de l'espectre polític sobiranista, des dels comuns fins a l'esquerra independentista passant per ERC i PDC, de la necessitat d'unitat d'acció. “Tothom acceptarà el resultat d'un referèndum per la independència”, insistia Sànchez.

Un missatge adreçat directament i especialment a les forces que governen les institucions catalanes, i en aquest sentit la demanda es dirigia a ERC, PDC i també la CUP, que dóna suport parlamentari. “No dubtem que sabreu escollir el com i el quan”, va expressar, per seguidament tornar a reclamar la idoneïtat de fer pinya per guanyar la convocatòria a les urnes “al voltant del sí a la República Catalana”.

Tant o més contundent que el president de l'ANC es va expressar el màxim dirigent d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que va arrencar el seu discurs amb un elogi a la participació massiva dels ciutadans en la Diada. “Que ningú s'atreveixi a dubtar mai més del poble de Catalunya. Ens volien dividits, doncs avui més que mai som un sol poble aquí al carrer”, va exclamar.

La mobilització de la gent i la seva unió al carrer van ser aspectes que Cuixart va reclamar als participants per tal d'aconseguir la independència. El president de l'entitat cultural va destacar que la causa catalana no pretén anar contra ningú sinó aconseguir un futur millor. La llengua i l'estat del benestar són els pilars bàsics que Cuixart va defensar en la construcció de la República Catalana. En totes dues intervencions, van tenir un especial record per l'expresidenta d'Òmnium, Muriel Casals, i l'expresident d'ERC Jordi Carbonell.

Amb el crit “Mai farem un pas enrere”, Cuixart va cloure un acte que es va iniciar amb la lectura de la part final del manifest a càrrec del director Pere Portabella, que va fer una crida a defensar el dret a decidir “sense amenaces”. Portabella, com Cuixart i Sànchez, va destacar la importància que el poble es mobilitzi. “Aquest moviment va néixer al carrer i ha de continuar a les urnes”, va dir Portabella, alhora que, a diferència de les intervencions que el van precedir, advocava perquè “la impaciència no faci trontollar la unitat”. Una reivindicació que poc després era replicada per Sànchez assegurant que els catalans tenen tot el dret a ser “impacients”. “El que el poble va començar, el poble ho acabarà”, va reiterar des de l'escenari davant una fila zero farcida de dirigents polítics que ahir sí que van concentrar-se plegats.