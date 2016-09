Barberá es dóna de baixa del PP, però es mantindrà com a senadora

L'exalcaldessa de València Rita Barberá s'ha donat de baixa del PP a petició de la direcció estatal però mantindrà el seu escó de senadora, segons que ha informat a través d'un comunicat. Barberá adopta aquesta decisió per poder defensar-se de manera lliure i no perjudicar els interessos del partit, alhora que manté el seu aforament per la condició de senadora. “He sol·licitat la meua baixa del PP perquè així m'ho ha demanat el partit, i amb això, a més de donar una mostra més de la meua dedicació a ell, evite que ningú puga emparar-se en la meua persona per a responsabilitzar-me de qualsevol perjuí o per a amagar els seus resultats polítics i electorals”, pot llegir-se al comunicat.

La decisió arriba després que el Suprem hagi iniciat una investigació per un presumpte blanqueig en el marc del cas Taula, en el qual es troben investigats la major part de regidors del seu equip de govern municipal a València. Segons expressa la senadora és el seu “interés i desig” que s'inicien al més prompte possible les diligències que han de donar pas a la seua declaració en “per a l'esbrinament definitiu de la inexistència d'il·lícit algú”.

Barberá ha adoptat la decisió pressionada també pels seus companys de partit, com el ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, i el candidat del PP al País Basc, Alfonso Alonso, que han apuntat que el PP adoptaria una decisió si ella mateixa no presentava la renúncia. Malgrat que la seva investigació per part del Suprem es donava per descomptada, el PP havia mantingut Barberá com a vocal de les comissions Constitucional i d'Economia del Senat, dos càrrecs que ara abandona, passant al grup mixt.