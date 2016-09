La Diada dels 1.084.637

Almenys 1.084.637 persones es van manifestar per reclamar la independència de Catalunya diumenge passat a Barcelona, Salt, Lleida, Tarragona i Berga, segons l'estimació que fa cada any de la mobilització de la Diada Joan-Salvador Vilallonga, membre de la sectorial de l'ANC Psicòlegs per la Independència i de la territorial de Sants-Montjuïc. Les entitats convocants, l'Assemblea i Òmnium, van calcular en més d'un milió els manifestants. La xifra de Vilallonga difereix, en canvi, respecte del nombre de persones comptat per les autoritats locals (800.000) i per la delegació del govern espanyol (370.000).

En tot cas, per arribar a aquesta conclusió, Vilallonga ha fet un càlcul a partir d'imatges aèries i sobre el terreny de les cinc manifestacions des de múltiples angles i analitzant l'espai que ocupava la massa humana. A continuació va anar al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per dibuixar sobre el mapa l'àrea i obtenir la superfície en hectàrees i en metres quadrats. Va observar l'espai entre persones en diferents trams per saber-ne la densitat –entre 1 i 4 persones per metre quadrat–, en funció de les fotografies i els trams on tocava el sol. “Vaig tenir en compte que de cada persona que hi havia al sol n'hi havia quatre o cinc a l'ombra”, explica Vilallonga. També va tenir cura d'eliminar l'espai ocupat per arbrat, mobiliari urbà i mitjans de comunicació, fins i tot vehicles, per incloure-ho en el marge d'error. En el cas de Lleida, hi va sumar la gent de la passarel·la sobre el riu Segre. També hi va afegir els manifestants de carrers adjacents. Així, a Barcelona, hi haurien participat gairebé 670.000 persones; a Salt, 134.000; a Tarragona, quasi 123.000; a Lleida, prop de 86.000, i a Berga, més de 72.000.

“M'agradaria que la Guàrdia Urbana expliqués com fan els càlculs”, demana el psicòleg.“Jo estava de voluntari a la plaça de Tetuan i vaig haver d'anar a la Diagonal, on hi havia un col·lapse monumental. La policia havia fet curt tallant carrers i hi havia molta més gent de la prevista. Això em va ajudar a veure que la policia s'havia equivocat bastant a l'hora de comptar quanta àrea ocuparia la manifestació i que la densitat era molt alta entre Diagonal i Tetuan”, continua. Segons la Guàrdia Urbana, a Barcelona es van manifestar 540.000 persones.

Vilallonga està obert a incorporar modificacions per perfeccionar els seus càlculs. De fet, des de Lleida l'han avisat que la superfície podria ser més gran del que ell havia dit.En total, parla de 349.344 metres quadrats als cinc punts.

Els seus números contradiuen les estimacions a la baixa i rebaten el mantra d'una desinflada de l'independentisme, ja que el 2015 va quantificar entre 1 i 1,1 milions de persones a la Meridiana. “Comparat amb l'any passat, la baixada no seria significativa a nivell estadístic per res del món”, sosté. L'interval de 100.000 persones es deu a la dificultat afegida d'una Meridiana amb amplades variables.

En tot cas, el 2014, a la V va comptar-hi 1,8 milions, igual que a la cadena humana. La primera Diada massiva, el 2012, hauria estat d'1.650.000. L'afició als números li ve de la carrera, ja que psicologia té un fort component d'estadística. I de voler combatre la idea que diu que “les manifestacions de més d'un milió són impossibles”.