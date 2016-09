Tots els partits valencians demanaran que Barberà plegui del Senat

Tots els partits valencians, fins i tot el Partit Popular, votaran avui una resolució on es demanarà a l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, que abandoni la seva acta de senadora de representació territorial.

La proposta la van signar ahir els socialistes valencians i Compromís i posteriorment s'hi van sumar Podem, Ciutadans i fins i tot el PP valencià, el mateix partit que la va proposar pel Senat.

Enric Morera, president de les Corts Valencianes, ha explicat avui a El matí de Catalunya Ràdio que Barberá pot mantenir-se a l'escó fins a la primavera del 2019, perquè és senadora per designació autonòmica d'unes Corts que fa només un any i pocs mesos que es van constituir.

A hores d'ara no hi ha cap mecanisme jurídic que pugui forçar la destitució de la polèmica dirigent popular, tot i que els partits valencians confien que la pressió política pugui fer allò que no permet la normativa.

La resolució que es votarà avui s'expressa en termes durs: “Rita Barberá no representa, com a senadora territorial, el poble valencià” i és per aquest motiu que demanen que deixi l'escó “pel bé de la institució”.