En marxa la consulta ciutadana a Monistrol de Calders perquè els veïns es posicionin sobre el govern que volen

A les nou en punt del matí ha obert l'única mesa que s'ha instal·lat a Monistrol de Calders (Moianès) perquè els seus veïns puguin votar quin govern volen pel municipi. A la consulta ciutadana, impulsada per la CUP, poden votar-hi els majors de 18 anys que estiguin empadronats al poble. Amb una pregunta clara: ‘Quin és el govern que prefereixes per a Monistrol?', els veïns han pogut tirar fins a tres opcions, ‘CUP', ‘PDC+MDI' i ‘Altres'.

La consulta arriba dos mesos després de la moció de censura impulsada per CiU i MDI -marca vinculada a ERC-, que va fer fora del govern municipal a la CUP un any després que hagués aconseguit l'alcaldia. Els votants arribaven amb comptagotes aquest diumenge al matí, tot i que la CUP confia que les votacions s'animin a la tarda. La mesa tancarà a les vuit del vespre, moment en què es farà el recompte de vots.

El passat 9 de juliol prosperava a Monistrol de Calders una moció de censura impulsada per CiU i MDI -marca vinculada a ERC-, que va desbancar de l'alcaldia la CUP. El govern dels cupaires es va comprometre, en el seu discurs d'investidura, a convocar una consulta ciutadana el mes de setembre per validar la seva acció de govern i, després de la moció que els va fer fora del govern, va decidir mantenir-la per conèixer l'opinió de la ciutadania. Amb la pregunta ‘Quin és el govern que prefereixes per a Monistrol?', els veïns poden escollir al llarg d'aquest diumenge entre tres respostes diferents: ‘CUP', ‘PDC+MDI' o ‘Altres'.

L'exalcalde cupaire Ramon Vancells ha expressat: “som conscients de la dificultat de tirar endavant la consulta sense el suport institucional perquè suposa demanar un ‘plus' de militància a la gent”. L'equip de govern actual va oposar-se a donar suport a la celebració de la consulta i va emetre un comunicat on assegurava que es tractava d'un acte de partit i “no unes eleccions municipals ni vinculats”.

Vancells considera que “és molt important en quin sentit s'expressi la gent perquè en prendrem nota i, a partir d'això farem una oposició o una altra”. De fet, l'exbatlle i actual regidor de la CUP al consistori considera que la moció de censura “caurà pel seu propi pes” si la ciutadania atorga als cupaires el mateix nombre de vots que van rebre a les passades eleccions municipals, 193 vots. Vancells ha assegurat que li agradaria que la lectura dels resultats “fos compartida i ens poguéssim asseure els tres grups al voltant d'una taula i interpretar el sentit del vot”.

Els votants arribaven de manera esglaonada aquest diumenge al matí a l'urna instal·lada davant de l'Ajuntament. Una de les més matineres ha estat la Laura Bertran, que ha explicat que ha decidit participar a la consulta ciutadana perquè “tots tenim dret a votar abans que es tiri endavant una moció de censura”. De fet, Bertran estava satisfeta amb el govern cupaire perquè considera que “el poble havia millorat en molts aspectes”.

Una altra de les votants que ha acudit a votar aquest diumenge el matí ha estat la Maria Cabrera, que ha assegurat que ha decidit anar a votar perquè no està d'acord amb les coses que han passat: “vull veure si hi ha un canvi més bo pel poble. Tan me fa el govern i quines sigles hi hagi, però vull que es posin d'acord per treballar pel poble”.

En Jordi Baró és un altre veí que ha decidit acudir a l'urna per manifestar la seva opinió respecte el govern municipal de Monistrol de Calders. Baró ha tingut certes desavinences amb la CUP i, per això, ha dit “he decidit venir a votar”. De la seva banda, Genís Jò, veí de Monistrol, considera que és “importantíssim” saber l'opinió del poble i critica que “s'han produït un seguit d'accions al municipi en què no s'ha demanat la veu del poble”. “Si fem gala que votar és el més democràtic, crec que avui a Monistrol estem donant un exemple en aquest sentit”, ha afegit el veí.

Una de les votants que s'ha mostrat crítica amb la moció de censura és l'Alba Morella, que ha apuntat que “no hi havia prou arguments per tirar-la endavant”. A més, Morella considera que “abans de tirar endavant la consulta, els partits que la van impulsar haurien d'haver fet una consulta per conèixer l'opinió de la ciutadania”.