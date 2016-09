Un 80% dels votants de la consulta ciutadana de Monistrol de Calders opta per un govern de la CUP

Els veïns que aquest diumenge han votat a la consulta popular de Monistrol de Calders (Moianès) han optat per l'anterior govern de la CUP. L'única mesa que s'ha instal·lat al municipi ha tancat a les vuit del vespre amb 183 vots, que representa un 30% del cens.

La pregunta ha estat: ‘Quin govern vol per a Monistrol de Calders'. 146 vots, un 79,7%, han optat per un govern de la CUP, 9 han escollit mantenir l'actual coalició entre CiU i MDI-ERC (4,9%), 23 han optat per marcar la casella d'‘Altres' (12,6) i 5 paperetes eren en blanc.

La consulta ha arribat dos mesos després de la moció de censura impulsada per CiU i MDI -marca vinculada a ERC-, que van fer fora del govern municipal a la CUP un any després que hagués aconseguit l'alcaldia amb 193 vots.