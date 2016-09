Homs: “El govern espanyol ens va fer arribar que si no fèiem la roda de premsa sobre els resultats 9-N, no actuarien”

L'exconseller de Presidència i actual portaveu del PDC al Congrés, Francesc Homs, ha explicat que el l'executiu espanyol va fer arribar al Govern de la Generalitat “que si no fèiem la roda de premsa sobre els resultats 9-N, no actuarien”. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Homs no ha volgut revelar el nom de la persona que va fer aquesta proposta, però ha assegurat que ho feia “en nom del govern espanyol”. “De debò no podíem fer una roda de premsa el diumenge vespre? Doncs resulta que no”, ha indicat.

Segons ha apuntat, va admetre davant el magistrat que no pot provar aquest contacte, però va assenyalar que tot plegat demostra que hi ha hagut “arbitrarietat” en la presentació de la querella. Homs ha argumentat també que ahir no va voler contestar les preguntes del fiscal al Suprem perquè, segons ha dit, actua sota dictamen del govern popular: “Amb una Fiscalia que canvia de criteri perquè li ordena el govern del PP, no perdré ni un minut”.

En aquest sentit, l'exconseller i actual diputat al Congrés ha assegurat que no acataran “el que ens volen imposar”. I ha afegit: “Ja poden anar fent, posar querelles, prejutjant ... però nosaltres seguirem lluitant per aquell objectiu que perseguim. I se'n sortiran. No se'n surten per la via democràtica perquè les eleccions aquí no les guanyaran i tampoc se'n sortiran per la via judicial, malgrat això suposi conseqüències personals per algú de nosaltres”.

L'exconseller ha reiterat que la voluntat del govern de la Generalitat no era “desobeir” el TC, sinó “obeir” el mandat del Parlament de Catalunya i fer possible allò que volia la ciutadania.

Pel que fa a la situació de la política en el Congrés dels Diputats, Homs ha subratllat que si no hi ha referèndum, “nosaltres no podem votar pas a Pedro Sánchez”.