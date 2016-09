Persecució de pel·lícula pel centre de Blanes per detenir uns falsos policies

Uns lladres que estan actuant a les comarques gironines i que es fan passar per falsos policies van ser detinguts dimecres a Blanes. Els lladres van aconseguir sostreure més de 500 euros a uns turistes alemanys mostrant-los unes identificacions (plaques policials) falses. La detenció es va produir després d'una llarga i perillosa persecució pel nucli urbà en què van participar vuit dotacions de la policia local.

Els fets es van produir a quarts de sis de la tarda, en un càmping del municipi, quan una família alemanya tot just arribava amb la seva autocaravana. El pare esperava al vehicle mentre una de les filles s'estava informant a la recepció de l'establiment. De sobte, es va aturar un turisme marca Alfa Romeo amb matrícula espanyola, amb tres homes a l'interior. Un d'ells es va acostar al conductor de l'autocaravana i, mostrant-li una identificació policial (que va resultar que era falsa), li va demanar que li donés la cartera explicant-li que estava buscant uns sospitosos per un delicte relacionat amb drogues. El fals policia va fer veure que olorava la cartera i, mentre encara l'estava manipulant, va aprofitar un descuit de la víctima per sostreure de l'interior més de 500 euros. El turista alemany es va adonar que l'havia entabanat, i el lladre va pujar ràpidament al vehicle, on l'esperaven els altres dos acompanyants, i va sortir a gran velocitat del càmping, enfilant l'avinguda Vila de Madrid en direcció al mar. Al mateix temps, una treballadora de l'establiment i una vigilant de la zona blava, en veure que alguna cosa estranya havia passat, van prendre nota de la matrícula del cotxe que havia fugit i van alertar dels fets la policia local de Blanes.

En trobar-se que hi havia molt de trànsit, van optar per circular pel carril bici, posant en perill la vida dels usuaris. Al passeig de s'Abanell es va afegir a la persecució un altre agent que patrullava en motocicleta i que, després d'intentar barrar el pas als fugitius, va estar a punt de ser atropellat pel conductor escapolit.

Contra direcció