L'estudiant no admesa a la Universitat de Còrdova diu que tornarà a Catalunya

“Sí home... Fa més de 160 dies que espero que m'acceptin i fins que no hem sortit als mitjans de comunicació no han reaccionat. Ara ja és massa tard. La meva mare i jo tornem cap a Catalunya.” Així de rotunda es va mostrar ahir Carmen Hidalgo, una estudiant que, després d'aprovar la selectivitat a Catalunya, va intentar matricular-se per fer filologia hispànica a la Universitat de Còrdova i es va trobar un inesperat i injustificat no com a resposta. “Em van dir que tant la literatura catalana com la castellana no s'estudien a Andalusia i que no me les podien convalidar amb la literatura universal del seu pla d'estudis”, explica Hidalgo, que va haver de presentar diverses instàncies i fins i tot va arribar a adjuntar una còpia de la normativa catalana que diu que aquestes matèries s'han de convalidar. “Sempre la resposta ha estat un no. I fa dos dies vaig rebre l'última notificació que em comunicava que havia estat “exclosa per situació acadèmica no vàlida”.

Va recórrer a TV3, que va explicar el seu cas a l'informatiu de dijous al vespre i ahir mateix la universitat li trucava per demanar-li disculpes i dir-li que tot havia estat un malentès. “És indignant que passin aquestes coses. Jo i la meva família hem patit molt injustament i ens hem sentit maltractats i discriminats. Esperem que una cosa així no passi més”, va dir la noia, que ja està disposada a renunciar a la plaça i tornar a Catalunya. “El meu pare es quedarà aquí perquè, si hi hem anat, és perquè ell ha trobat feina a Còrdova, però nosaltres tornarem a Catalunya, perquè la garantia de bon tracte que tens allà no la tens aquí”, deia la noia, que no acabava d'entendre per què es va resoldre ahir tan de pressa el que ella en 160 dies no havia pogut aconseguir.

L'explicació no és fàcil. A preguntes d'aquest diari, el Ministeri d'Educació va respondre que la mateixa Universitat de Còrdova els havia comunicat ahir mateix que la noia ja tenia la plaça adjudicada i que tot “havia estat un problema informàtic”.

Des del Consell Interuniversitari de Catalunya, però, es va oferir una altra versió. Van explicar que ahir mateix, en assabentar-se del cas per TV3, la secretària general, Mercè Jou, s'havia posat en contacte amb els seus homòlegs a la Junta d'Andalusia i els havia fet arribar la normativa que garanteix la convalidació de les assignatures de literatura catalana i castellana. “Ha estat un error d'interpretació jurídica que s'ha resolt immediatament i que no havia passat mai”, van informar fonts del Consell Interuniversitari.

La Carmen, que justament avui fa 18 anys, no es creu aquestes explicacions. Ahir fins i tot reia en saber que el ministeri parlava d'un error informàtic. “Un error informàtic, en diferit i en funcions... Ara ho poden justificar com vulguin però el mal ja està fet”, lamentava la noia, que assegura haver passat un estiu horrorós. “Avui comencen per mi les vacances.”

La Carmen i la seva família van decidir anar a viure a Còrdova, la terra dels seus avis, després que el seu pare es quedés aquí sense feina. “Hi hem anat per la feina, per poder pagar-li la universitat, a ella, i així ens han rebut”, resumia la seva mare.