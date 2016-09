Diada amb bons castells

Una Colla Jove Xiquets de Tarragona potent va marcar ahir el sostre de la jornada amb el 9 de 8, el castell de més entitat de tots els que es van veure. El dissabte, el derbi vallenc amb motiu de la Diada Nacional va ser tranquil. A Valls, les colles van optar per un programa calculat per mantenir el bon to general dels troncs respectius, sense assumir més riscos dels estrictament necessaris. El calendari a partir d'ara és molt exigent, el concurs està a tocar, i les conseqüències d'un error de càlcul podrien ser molt lamentables.

Amb tot, el públic va poder tenir l'oportunitat de gaudir d'una actuació de qualitat. La Colla Vella va firmar els millors registres, amb el 3 de 9 i el 4 de 9, que va acompanyar del 4 de 8 amb el pilar i el pilar de 7 a mode de comiat. La Colla Joves, al seu torn, va començar amb el 5 de 8, va apujar el llistó en la segona ronda amb el 3 de 9 i va arrodonir la sèrie amb el 2 de 8. D'altra banda, el dissabte també es va poder veure un castell de 9 pisos a la Bisbal del Penedès i mitjançant els Nens del Vendrell.

Però la millor actuació del cap de setmana va tenir lloc al Pla de la Seu de Tarragona, davant de la catedral, i va dur la firma d'una Colla Jove que arriba al moment crucial de la temporada pletòrica. La Jove és la que va apostar més fort i va clavar el 9 de 8, amb les tres aletes sincronitzades. El castell multitudinari dels tarragonins de la camisa lila va anar flanquejat pel 3 de 9 i el 4 de 9. La colla va acabar amb el pilar de 6 mentre que, al seu torn, els Xiquets de Tarragona es van apuntar el seu quart 3 de 9 descarregat de l'any.

Paral·lelament, al barceloní mercat del Born els Capgrossos de Mataró van sorprendre amb una exhibició de confiança amb la qual van dibuixar amb molt bon traç el 3 de 9 i el 4 de 9, a més del 5 de 8. Al seu costat, els Castellers de Vilafranca es conformaven aixecant el 3 de 9. D'altra banda, dissabte es va celebrar a Tarragona el sorteig de l'ordre d'actuació del 26è Concurs de Castells. Pel que fa a les formacions del grup A, tirarà primer la Colla Joves, després ho faran els Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Colla Vella, la qual, entre les favorites, serà l'última a parlar.