Mor l'acadèmic Josep Lluís Doménech

El membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Josep Lluís Doménech Zornoza ha mort hui a València, als seixanta-tres anys, després d'un llarg període de malaltia, una circumstància que, fins fa unes setmanes, no li va impedir complir amb les seues obligacions acadèmiques, segons han informat fonts de l'Acadèmia.

Josep Lluís Doménech era membre de la institució normativa des de la seua constitució en juliol del 2001, i en l'actualitat formava part de la Junta de Govern, ocupava la presidència de la Secció de Termilogia i Llenguatges Específics, i pertanyia a les seccions d'Onomàstica i Foment.

Doctor en Psicologia, llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació, i professor de valencià, a més d'altres titulacions, la seua activitat acadèmica ha sigut intensa i prolífica al llarg d'aquests anys, especialment vinculada a l'elaboració de vocabularis, lèxics i manuals.

La seua relació amb els mitjans de comunicació va propiciar des de l'Acadèmia l'organització de nombroses jornades sobre premsa, ràdio, televisió, diaris digitals o el doblatge de pel·lícules, sempre amb l'objectiu de reflexionar sobre la forma de potenciar la presència del valencià en el terreny comunicatiu.

Així des dels inicis, Dómenech va col·laborar amb aquest mitjà en les seues diferents capçaleres com a premsa escrita i fins fa uns mesos ja com a diari digita iEl Punt Avui, on cada diumenge reflexionava sobra l'actualitat en una de les columnes més llegides pels lectors: Pas a pas.

Igualment, Josep Lluís Doménech destacà per ser un dels escriptors valencians més prolífics en camps com la psicologia, la comunicació i l'educació. També va abordar la poesia, l'assaig i el periodisme, sobretot com articulista, on va rebre diversos premis.

En l'actualitat, Doménech era vicepresident de la Societat Valenciana de Psicologia; membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià; vocal de la Societat Espanyola de Pedagogia; membre del Consell Assessor del Llibre de la Generalitat Valenciana i cronista oficial adjunt de Xèrica i Tous, on esta vesprada, a les 18.30, rebrà sepultura, després de rebre nombroses mostre de condol a la capella ardent, fins on s'ha traslladat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per expressar el seu pesar a la família i l'agraïment per la seua estima i defensa de la llengua.